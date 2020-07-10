Александр Медведев: «Зенит» возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

«Осенью 2019 года болельщики сине-бело-голубых и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», — цитирует Медведева официальный сайт «Зенита». — Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города. Сегодня состоялось заседание топонимической Комиссии и она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок. Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора, преданного поклонника «Зенита», за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего российского чемпионата.

«Зениту» была очень нужна поддержка города. И вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. Футбол вернулся на «Газпром Арену» благодаря администрации города, а также помощи со стороны главы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталье Семеновне Башкетовой. Пустая Арена — это грустное зрелище, только со зрителями, болельщиками и фанатами она оживает и становится местом силы.

За время, прошедшее с момента открытия «Газпром Арены» ее посетили более двух миллионов человек. Городская инфраструктура, формирующаяся вокруг стадиона, Лахта-центр, самое высокое здание Европы, 462 метра, самый высокий флагшток, 105 метров, становятся новыми достопримечательностями Санкт-Петербурга, центром притяжения для туристов. Интерес города, интерес клуба в том, чтобы сделать новую территорию доступной и привлекательной.

Впереди нас ждут большие международные события. Мы известили УЕФА о полной готовности города провести в 2021 году матчи Чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии перенесли на год вперед. Мы знаем, что российские и, конечно, петербургские болельщики ждут этого грандиозного события.

Петербург имеет колоссальный опыт проведения крупных международных футбольных турниров. Нет сомнений, что и в новых условиях все организационные мероприятия город проведет на высшем уровне. А название метро — это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этом плане название станции метро «Зенит» наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места.

Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции — это большие финансовые вложения. Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции».

В Санкт-Петербурге прошло заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Большинством голосов члены комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование. За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.