Александр Медведев: «Зенит» не ведет переговоры о продлении контрактов с игроками»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб в настоящий момент не ведет переговоров о продлении контрактов с игроками.

— До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет, — сказал Медведев.

— Но вы уже понимаете, с кем клуб хочет продлить соглашения?

— Мы понимаем с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше 30 июня. До сих пор не определены временные промежутки трансферных окон, будет ли два или три окна. Так что мы сейчас в режиме ожидания. (Дмитрий Зимин)