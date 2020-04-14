РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Медведев: «Зенит» не ведет переговоры о продлении контрактов с игроками»

18:34
Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб в настоящий момент не ведет переговоров о продлении контрактов с игроками.

— До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет, — сказал Медведев.

— Но вы уже понимаете, с кем клуб хочет продлить соглашения?

— Мы понимаем с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше 30 июня. До сих пор не определены временные промежутки трансферных окон, будет ли два или три окна. Так что мы сейчас в режиме ожидания. (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11399
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир