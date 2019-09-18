Александр Медведев: «Риксен играл жестко, но никогда не был костоломом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем ему запомнился экс-игрок клуба Фернандо Риксен, который сегодня умер из-за тяжелой болезни. Он выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год и стал победителем чемпионата России и Кубка УЕФА, а также обладатем Суперкубков России и УЕФА.

— Я очень хорошо его помню, он играл страстно, самоотверженно, жестко, но никогда не был костоломом, — цитирует ТАСС Медведева. — Риксен любил игру, отдавался ей, его карьера позволяет охарактеризовать его как надежного игрока. Фернандо причастен к нашим победам.

Конечно, очень горько осознавать, что это была неизлечимая болезнь, с которой он боролся вместе со своей семьей. Фернандо мог общаться с окружающим миром практически только с помощью технических средств. То, что он позвал многих людей на прощальную вечеринку, говорило о том, что он чувствовал, к чему все идет, выздоровления нельзя было ожидать. Тогда наша команда была на сборах, мы отправили ему свои пожелания, представитель нашего фанатского движения был там.

Скончался экс-полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен