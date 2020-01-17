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Александр Медведев: «Нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано»

19:17
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что по будущему полузащитника Матиаса Краневиттера найдено решение.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой аргентинский полузащитник в ближайшее время станет игроком мексиканского клуба «Монтеррей».

— Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили, — приводит слова Медведева РИА «Новости». — Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2021 года.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200117/1563560379.html

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