Александр Медведев: «Нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что по будущему полузащитника Матиаса Краневиттера найдено решение.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой аргентинский полузащитник в ближайшее время станет игроком мексиканского клуба «Монтеррей».

— Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили, — приводит слова Медведева РИА «Новости». — Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2021 года.