Александр Медведев: «Надеюсь, мечта Кузяева об отъезде в Европу сбудется»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» прокомментировал будущее полузащитника Далера Кузяева.

— Мы договорились с Далером, если он не решит вопрос с тем, чтобы играть там, где он мечтает, то мы будем открыты для переговоров, — заявил «СЭ» Медведев. — Пока сигналов от него мы не получали. Думаю, во время сборов национальной команды он вряд ли тратил время на переговоры по клубным делам. Надеюсь, что эта его мечта сбудется. (Севастиан Терлецкий)