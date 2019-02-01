16:11 | Футбол — РПЛ

Александр Мартынович: "Жду Мамаева в "Краснодаре"

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Защитник "Краснодара" Александр Мартынович заявил, что ждет возвращения хавбека Павла Мамаева в клуб. 31-летний футболист добавил, что общество жестко отнеслось к его партнеру по команде.

Пашу я знаю с другой стороны, - приводит слова Мартыновича RT. - Мы очень близко общаемся. Это шок. Понятное дело, что в современной жизни подобные истории случаются практически ежедневно, никто не застрахован от подобного. Но в случае с Мамаевым общество решило занять такую жесткую позицию.

Паша являлся ключевым звеном нашего коллектива. Вначале пришлось очень непросто, ведь Мамаев не только классный футболист, но и ярко выраженный лидер. Здесь сказалось все: и психологическая атмосфера, и проблемы с лимитом. Пришлось привыкать к его отсутствию, все-таки футбол – игра командная, а команда не может зависеть целиком от одного человека. Хотя Павел – очень сильный футболист, его потеря ударила бы по любому клубу.

Я жду возвращения Мамаева в "Краснодар". Паша – мой друг, я хотел бы его возвращения. Но это не в моей компетенции: есть руководство, суд. Они примут решение.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся СИЗО "Бутырка". 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/598460-martynovich-fk-krasnodar-intervyu

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