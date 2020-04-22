Александр Кокорин: «В «Зените» дали понять, что предложат контракт»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о «Зените». Ранее питерский клуб отдал его в аренду.

— А какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело, — приводит Bobsoccer слова Кокорина. — Еще раз подчеркну — я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по независящим от меня причинам этого не произошло. Что ж, сейчас я здесь. У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше — хочу я этого или не хочу — мне необходимо определяться с будущим.

— Еще одна ваша фраза: «Ни от чего нельзя зарекаться». Означает ли это, что сохраняется шанс продолжения вашего сотрудничества с «Зенитом»?

— Конечно. Но если раньше я со своей колокольни раньше как-то планировал свое будущее, то сейчас понимаю, что далеко не все зависит от воли спортсмена. Кто бы, например, еще месяц назад мог подумать, что чемпионат России могут остановить? Так же и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит «Зенит». И не могу предсказать ход развития событий.

— «Зенит» после вашего возвращения предлагал вам новый контракт, с июля 2020-го года?

— Знаете, как было... Мне сказали, что скорее всего этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло.

— Но разговор тем не менее был?

— Был. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.