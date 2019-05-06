Форвард "Зенита" Александр Кокорин после прений по своему делу в Пресненском суде Москвы выступил с последним словом.

Нападающий питерского клуба, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу еще раз извиниться перед ним, – сказал Кокорин в последнем слове. – Перед Соловчуком хочу извиниться за брата, я ведь мог его предостеречь. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями.

Мне тяжело говорить (дрожит голос). Надеюсь, действительно, то время, которое мы пробыли в СИЗО, все-таки не то, что бы закономерно, но для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было, о чем подумать, прокрутить моменты, закономерность в этом есть. Но я считаю, что это космический срок для меня, потому что с самого начала мы говорили, что хотим ответить за то, что мы совершили – и всё.

Но ничего не поменялось, как мы видим. Не знаю, почему гособвинитель говорил, что мы изменяли показания. Они были одинаковые, на мой взгляд. Мы – спортсмены, мы не можем пойти на сговор. Так, извинения я семьям принес (долгий вздох). Хочу вас попросить по-человечески, ваша честь, не ломать судьбы наши, хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: live!