На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:

- Мамаев где в это время находился?

- Рядом со мной.

- Ситуацию с Александрой видели?

- Не видел.

- С какого момента вы услышали про инцидент?

- Их диалог с Пашей произошел до меня. Потом Мамаев мне передал эти слова. Смысл был такой, что нас оскорбили.

- Что вы предприняли?

- Хотел разузнать, откуда этот водитель здесь взялся. На тот момент на ней внимания не заострял. Мы подошли к машине, чтобы пообщаться с водителем. Попытался открыть дверь Соловчука, которая была заблокирована.

- Перед подходом к машине, вы бросали в машину предмет?

- Ничего не бросал.

- Звук от разбитого стекла слышали?

- Нет. Попытался открыть дверь, но она была заблокирована. Потом он вышел и двигался по направлению к нам. Мы пересеклись в маленьком коридорчике между перилами. Задал вопрос: "Почему ты нас назвал петухом?". Он сказал, что это его мнение, что он так считает и что он вправе его высказывать.

- Так?

- Попытался чтобы он конкретнее объяснил. Почему он такое себе позволяет. Что он дальше отвечал, не помню. Этот диалог был ни о чем. Спрашивал об одном и том же и ни к чему не приходили.

Я только хотел чтобы он извинился и почему он так считает. Через две-три минуты мы общались на повышенных тонах. Он нанес Мамаеву удар в подбородок, после того, как Мамаев его держал. Я держал Павла, а он снизу вверх нанес удар.

- А дальше?

- Паша попытался нанести удары. Потом Соловчук начал бежать. Если бы он вышел и сказал, что это не его мнение, то ничего не случилось.

- А если бы он остался при своем мнении, не стали бы его бить?

- Мы бы разговаривали, пока не было бы конкретики. Либо мы, либо он бы сдался.

- Вы заметили импульсивность со стороны Мамаева?

- В наш адрес за всю жизнь до нас доносятся оскорбления. Я хотел внести ясность, потому что никогда не было чтобы человек подтверждал при нас свои оскорбления. Сговор был только в том, что должны были ехать завтракать. (Арман Мкртчян)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live