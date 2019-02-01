Александр Кержаков: "Черышев часто травмируется"

Экс-нападающий "Зенита", а ныне главный тренер сборной России до 17 лет Александр Кержаков в эвире телеканала "Матч ТВ" рассказал чего не хватает форварду "Валенсии" Денису Черышеву​, чтобы постоянно выступать на высоком уровне.

– Во-первых, Денису не хватает крепких связок в своем теле. Он очень часто травмируется, к сожалению. Нужна стабильность, во-вторых. Ему нужно проводить больше времени в одном клубе. После ЧМ-2018 года, когда Денис забил четыре гола, мы все равно ждем большего. В этом есть проблема, она в нас самих. Конечно, сейчас у него складывается карьера лучше, чем до мирового первенства, – сказал Кержаков в эфире телеканала "Матч ТВ".

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