Александр Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА, а не «Спартак», где много непонятных перемен»

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб — о переходе 20-летнего форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА.

— Это однозначно талантливый парень, у него хорошие данные, — отметил Глеб. — Показательно, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии, выступая далеко не в ведущем клубе. Понятное дело — в «Энергетике» гораздо тяжелее наколотить столько мячей, чем, например, в брестском «Динамо». Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне — в чемпионате России. В ЦСКА Гончаренко и его помощники доверяют молодым, раскрывают их. Это немаловажный фактор. Уверен, Илья свой шанс в московской команде получит.

— Помимо ЦСКА писали об интересе к Шкурину со стороны «Спартака».

— Считаю, Шкурин прав, что выбрал ЦСКА: белорусский тренер, молодежь вокруг. Это самый оптимальный вариант. В «Спартаке» много непонятных перемен... То один тренер, то другой. Стабильности не видно.

Александр Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА, а не «Спартак», где все очень нестабильно»