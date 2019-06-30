Александр Ерохин: "Раньше меня сравнивали с Росомахой"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин​ в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.

– Вы недавно сказали, что читаете книгу про Джеки Чана. Какой у вас любимый фильм с ним?

– "Доспехи бога". Крутая лента, интересная, много экшена. Хотя в каких фильмах с Джеки Чаном этого нет?

– Последнее, что посмотрели в кино?

– Там бываю нечасто. Финальную часть "Мстителей".

– Дзюба сравнивал себя с Тором. Вы кого могли бы сыграть во вселенной Marvel?

– Раньше меня сравнивали с Росомахой – наверное, его. Моя борода напоминала по форме его.

– А Сергей Богданович?

– Он сам себе супергерой. Собранный, спокойный, серьезный.

– Когда станут снимать фильм про Александра Ерохина, кто в нем сыграет главную роль?

– Может быть, Хью Джекман? У него типаж как раз подходящий. (Гоша Чернов)

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