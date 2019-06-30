Александр Ерохин: "Раньше меня сравнивали с Росомахой"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.
– Вы недавно сказали, что читаете книгу про Джеки Чана. Какой у вас любимый фильм с ним?
– "Доспехи бога". Крутая лента, интересная, много экшена. Хотя в каких фильмах с Джеки Чаном этого нет?
– Последнее, что посмотрели в кино?
– Там бываю нечасто. Финальную часть "Мстителей".
– Дзюба сравнивал себя с Тором. Вы кого могли бы сыграть во вселенной Marvel?
– Раньше меня сравнивали с Росомахой – наверное, его. Моя борода напоминала по форме его.
– А Сергей Богданович?
– Он сам себе супергерой. Собранный, спокойный, серьезный.
– Когда станут снимать фильм про Александра Ерохина, кто в нем сыграет главную роль?
– Может быть, Хью Джекман? У него типаж как раз подходящий. (Гоша Чернов)