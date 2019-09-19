Александр Егоров готов пройти проверку на детекторе лжи

Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

Такое предложение, по информации «СЭ», было высказано сегодня Егорову президентом ЦСКА Евгением Гинером во время острой дискуссии на исполкоме РФС.

— Как отреагировали на предложение пройти проверку на детекторе лжи?

— Президент (вероятно — РФС) скажет — пройду.

— Для вас такое предложение было неожиданным?

— Дальше — в пресс-службу РФС. (Сергей Егоров)