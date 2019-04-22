Александр Егоров доволен работой Еськова в матче "Локомотив" - ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров остался доволен работой Алексея Еськова в матче 24-го тура РПЛ "Локомотив" - ЦСКА (1:1). По его словам, арбитр не допустил серьезных ошибок.

- Есть вопросы по дисциплинарной линии, но они несущественные, потому что в таких играх более высокий допуск единоборств, - цитирует ТАСС Егорова. - Вы сами видели реакцию игроков и тренеров после матча - они поблагодарили, сказали, что все хорошо. Чисто профессиональные моменты мы с Алексеем обсудили, а мелочи бывают. Мы не идеальны, у нас тоже бывают недочеты, инспектор положительно оценил его работу.

Также глава департамента судейства и инспектирования РФС высказался о работе бригады Михаила Вилкова на матче "Оренбург" - "Ростов" (3:0). По его словам, в моментах с первым и вторым мячами хозяев арбитр должен был зафиксировать положение вне игры. При этом Егоров не стал уточнять, какую оценку получили судьи за обслуживание этой встречи.