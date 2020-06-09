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Александр Дюков: «Возобновление РПЛ стало возможным благодаря героическому труду врачей»

14:11
Александр Дюков. Фото "СЭ"
Александр Дюков. Фото "СЭ"
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил роль врачей в возобновлении РПЛ. Ранее российская премьер-лига была прервана из-за пандемии коронавируса.

«Три месяца болельщики ждали большого футбола, — цитирует Дюкова сайт лиги. —  Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд».

По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24927.html

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