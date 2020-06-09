Александр Дюков: «Возобновление РПЛ стало возможным благодаря героическому труду врачей»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил роль врачей в возобновлении РПЛ. Ранее российская премьер-лига была прервана из-за пандемии коронавируса.

«Три месяца болельщики ждали большого футбола, — цитирует Дюкова сайт лиги. — Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд».

По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.