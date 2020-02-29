Александр Дюков: «Сотрудничество Газпрома с «Зенитом» и СКА взаимовыгодно»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о финансировании футбола, отметив, что необходимо отказываться от средств из госбюджета. Однако, по его словам, такое решение нельзя примать немедленно.

— Спортивный и коммерческий успех идут нога в ногу. — отметил Дюков в эфире телеканала Матч ТВ. -Для лиги важно, чтобы она была коммерчески успешной и эффективной. Говоря о госфинансировании, я бы разделил финансирование из регионального и федерального бюджета, и то финансирование, которое клубы получают от продвижения продуктов. Например, сотрудничество Газпрома с «Зенитом» и СКА взаимовыгодно, позволяет продвигать продукт.

Финансирование из бюджета считаю неправильным. Клубы должны зарабатывать самостоятельно, а задача региональных бюджетов — массовый и юношеский спорт.

Но принять решение уже завтра, шоковая терапия — это будет неправильное решение. Но в долгосрочной перспективе мы должны идти к отказу от региональных бюджетов.

Есть клубы ПФЛ, там небольшие бюджеты. С учетом стратегии подготовки кадров, если есть региональный центр, то целесообразно иметь профессиональный клуб, где бы играли местные воспитанники. Это способстовало бы региональному патриотизму.