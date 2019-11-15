Александр Дюков: «Принято решение об отстранении Вилкова»

Глава РФС Александр Дюков — о работе самого скандального арбитра РПЛ Михаила Вилкова.

— Ошибается не только Вилков, — подчеркнул Дюков. — Нет арбитра, который бы не совершал ошибок. Ошибки в последнем матче были серьезными.

Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

Егоров поставил Вилкову хорошую оценку за матч «Зенит» — ЦСКА, но я с этим не согласен. Безусловно, в начале матча был фол на карточку. Еще ряд эпизодов, когда не были показаны карточки в обе стороны.

Что касается работы ВАР, то в данном случае видеоарбитр отработал нормально. В том эпизоде не было четкого понимания, какая это была карточка — желтая или красная. Эпизод со второй карточкой Бийолу, то согласно всем методикам это однозначное предупреждение. Да, Вилков провел встречу не без минусов. Но не безобразно. Сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующем туре он работать не будет. (Дмитрий Зеленов)

Удален Бийол, не удален Азмун. Как судил в Петербурге арбитр Вилков? //

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