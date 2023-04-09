Нападающий «Химок» Долгов: «Плохо сыграли. Впереди толком ничего не создали»

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал «СЭ» поражение от ЦСКА (0:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«Плохо сыграли. Пропустили три мяча. Впереди толком ничего не создали. Неудовлетворительно. «Торпедо» догнало нас в таблице? Какая разница, если 15-е и 16-е место все равно вылетают? Надо хотя бы 14-е место занять», — сказал Долгов «СЭ».

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура. «Химки» занимают 15-е место с 13 очками.