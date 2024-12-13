Алекса Джурасович: «Дзюба — маэстро, он делает волшебство на поле»

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович назвал Артема Дзюбу маэстро.

«Артем Дзюба — маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака. Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, — это волшебство.

Он постоянно смеется над моим завершением. На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

В первой части сезона- 2024/25 Артем Дзюба провел за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.