Бывший главный тренер «Рейнджерс» Алекс Маклиш вспомнил моменты работы с экс-капитаном клуба Фернандо Риксеном.

— Когда Штефан Клос получил травму, я доверил капитанскую повязку Риксену, — заявил Маклиш в интервью Football Scotland. — В роли лидера он проявил себя блестяще. Я помню, как капитанство изменило его: у Фернандо появилась ответственность за команду, он перестал лезть на рожон и сам часто выступал миротворцем. Даже когда Барри Фергюсон вернулся в «Рейнджерс», я продолжал доверять капитанскую повязку Риксену.

Когда он поднял чемпионский трофей сезона 2004/05, я был невероятно горд за Риксена. Влияние Фернандо на последний чемпионский матч было решающим: он завел партнеров в перерыве матча с «Хибернианс», когда счет был 0:0 и у нас мало что получалось.

Но Фернандо был не всегда приятен. Когда он был моложе, он влипал в различные истории из-за своего нахальства. Но у него была особая аура: он всегда выходил сухим из воды! У меня с ним порой случались конфликты, он вел себя как нахальный мальчишка, но со временем мы подружились. Покойся с миром, Фернандо!

Выступавший за «Зенит», «Рейнджерс» и АЗ Риксен 18 сентября скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.