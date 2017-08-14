Алан Дзагоев: "Матч со "Спартаком" удался на ура"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) на своем официальном сайте отметил, что встреча получилась напряженной. По его мнению, победить помог характер армейских футболистов.
- Со "Спартаком" все матчи бывают напряженными, но этот был особенным, - сказал Дзагоев. - Мы проигрывали 1:0, но сумели переломить ход игры и забить 2 гола. Матч удался на ура – и атмосферой, и поддержкой болельщиков, и результатом! В раздевалке была тишина – все ребята до единого отдали свои силы в этой игре, даже разговаривать не хотелось. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!
Ключевой фактор победы ЦСКА? Характер. Внутренний стержень, который никогда не ломается в таких матчах. Умение выжимать максимум. Эти факторы и сыграли основную роль.
Как я оцениваю свою игру? Многие отмечают, что я прибавляю с каждой игрой, но, положа руку на сердце, скажу так: хочется лучше, могу лучше. Нужно время, я это понимаю. Я не могу сейчас тренироваться больше, потому что должен работать именно по той программе, которую мне прописали, чтобы не навредить и не повторить ту же ошибку.
Дополнительная информация
https://alan-dzagoev.com/2017/08/13/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0/#more-470
Несвин
Алан, молодчина. Надеюсь сыроедов пройдете, и свои лучшие игры ты еще покажешь в ЛЧ.
12:07 14 августа