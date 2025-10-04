«Акрон» — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти на 90+5-й минуте

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не забил пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Дзюба не реализовал 11-метровый удар на 90+5-й минуте. Он пробил выше ворот.

Под основной футболкой нападающего была заметна белая с тремя красными сердечками внизу.