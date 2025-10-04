«Акрон» — «Зенит»: гол хозяев не засчитали из-за офсайда

Гол «Акрона» на 89-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» не засчитали из-за офсайда — 1:1.

Мяч полетел в ворота «Зенита» после удара головой Артема Дзюбы из положения вне игры. Голкипер сине-бело-голубых Денис Адамов отбил, но мяч рикошетом от защитника «Зенита» Дугласа Сантоса залетел в ворота.