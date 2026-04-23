«Акрон» — «Динамо» Махачкала: хозяева открыли счет после аута Дзюбы

«Акрон» вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 9-й минуте отличился Роберто Фернандес. Тольяттинцы забили после аута, который вбросил нападающий Артем Дзюба.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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