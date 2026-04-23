Дркушич: «Не знаю, как комментировать игру Дурана. Наверное, я не смог бы пробежать меньше вратаря»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопросы об игре одноклубника Джона Дурана.

8 апреля 22-летний колумбиец пробежал меньше голкипера Евгения Латышонка в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

— Я тоже не знаю, как это комментировать, — начал Дркушич. — В какой он физической форме? Я не знаю, что сказать. Это надо спросить у Дурана

— Но он бегает меньше вратаря, как в игре со «Спартаком». Вы бы столько смогли пробежать?

— Видел эту новость, да. Наверное, нет, я не смог бы пробежать меньше вратаря, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

«Зенит» в феврале арендовал Дурана у саудовского «Аль-Насра». Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и дважды забил с пенальти.

Ранее форвард также выступал за «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Виллу» и «Фенербахче».

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