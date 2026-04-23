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Дркушич: «Не знаю, как комментировать игру Дурана. Наверное, я не смог бы пробежать меньше вратаря»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопросы об игре одноклубника Джона Дурана.

8 апреля 22-летний колумбиец пробежал меньше голкипера Евгения Латышонка в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

— Я тоже не знаю, как это комментировать, — начал Дркушич. — В какой он физической форме? Я не знаю, что сказать. Это надо спросить у Дурана

— Но он бегает меньше вратаря, как в игре со «Спартаком». Вы бы столько смогли пробежать?

— Видел эту новость, да. Наверное, нет, я не смог бы пробежать меньше вратаря, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

«Зенит» в феврале арендовал Дурана у саудовского «Аль-Насра». Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и дважды забил с пенальти.

Ранее форвард также выступал за «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Виллу» и «Фенербахче».

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Источник: «РБ Спорт»
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РПЛ
ФК Зенит
Ваня Дркушич
Джон Дуран
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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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