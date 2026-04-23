«Спартак» — «Краснодар»: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 26-м туре чемпионата России в четверг, 23 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 25 туров премьер-лиги «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 54 очками располагается на второй строчке в чемпионате России.

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