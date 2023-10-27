Акинфеев — о соцсетях: «Против тебя 348 мнений, из которых 323 о том, что ты лоханулся и пропустил»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к соцсетям.

«Когда я начинал, их просто не существовало. Для меня это место, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 — о том, что ты лоханулся и пропустил. Таков мой футбольный опыт. Но мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки?» — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

В текущем сезоне 37-летний голкипер пропустил 13 мячей и 4 раза отыграл на ноль в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт Акинфеева с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24.

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.