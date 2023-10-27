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Сегодня, 11:30

Игнатьев — как ездил за будущей звездой мирового футбола в Аргентину: «Агуэро хотел поехать в «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Серхио Агуэро.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как, будучи ассистентом Юрия Семина в московском «Динамо», ездил в Аргентину за будущей звездой мирового футбола Серхио Агуэро.

— Алексей Федорычев рассказал мне, что, вы, помогая Семину в московском «Динамо», ездили в Аргентину на переговоры с Серхио Агуэро, тогда игроком «Интепендьенте». Но «Атлетико» вас опередил.

— То, что ездил, — правда. Посмотрел три игры, познакомился с его родителями, с агентом Марсело Симоняном, с которым мы много общались. Агуэро не было и 18, а он играл в основе. Мне было понятно, что он уже тогда дал бы результат. Вначале Агуэро захотел к нам поехать, было видно, что ему не терпится показать всем, что он должен проводить на поле все 90 минут. А на родине ему это давали не всегда. И играл, и вел он себя прекрасно. Но когда дело пошло дальше, уже без моего участия, он выбрал другое направление. Вся его последующая карьера доказала, что поступил он правильно.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х
Серхио Агуэро
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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