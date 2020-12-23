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Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия», сообщают «Ведомости».

По информации источника, партия ведет переговоры с потенциальными кандидатами, среди которых, помимо Акинфеева, присутствуют телеведущий и комик Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, а также бывший вице-президент РФС Сергей Капков. Сообщается, что окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января-началу февраля 2021 года.

Выборы в Государственную думу РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

В сезоне-2020/21 Акинфеев провел 25 матчей в составе ЦСКА (8 — «на ноль»), пропустив 25 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/12/22/852044-vlasti-formiruyut

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