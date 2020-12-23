Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия», сообщают «Ведомости».

По информации источника, партия ведет переговоры с потенциальными кандидатами, среди которых, помимо Акинфеева, присутствуют телеведущий и комик Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, а также бывший вице-президент РФС Сергей Капков. Сообщается, что окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января-началу февраля 2021 года.

Выборы в Государственную думу РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

В сезоне-2020/21 Акинфеев провел 25 матчей в составе ЦСКА (8 — «на ноль»), пропустив 25 мячей.