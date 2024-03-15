Акинфеев поделился мнением о своем контракте с ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает об окончании своего контракта с армейцами. Соглашение истекает летом 2024 года. Он признался, что не переживает об этом и договорился обсудить контракт позже.

«Я ровно дышу, живу сегодняшним днем. Что будет в мае, мне сейчас неинтересно. Есть ли желание продолжать играть? Есть — до мая вот будем играть. А дальше посмотрим. Придет время — узнаете все», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Ранее голкипер рассказал, что ему было страшно за свою жизнь во время полета на парашюте, который привязан к катеру.

37-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Голкипер является воспитанником ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место турнирной таблицы, набрав 32 очка.