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Сегодня, 13:49

Акинфеев и Гильерме могут сыграть в ретро-матче «Локомотив» — ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о потенциальных составах «Локомотива» и ЦСКА на ретро-матч.

«Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш. Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева», — приводит слова Терешина ТАСС.

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: ТАСС
Игорь Акинфеев
Маринато Гильерме
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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