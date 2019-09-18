«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию Швеца

«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию полузащитника Антона Швеца. Он был удален с поля на 62-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) за грубый фол на хавбеке Матиасе Норманне.

«Это чересчур жесткое наказание за нарушение. Футболист «Ростова» сразу продолжил играть, не прибегая к помощи клубных врачей. Три игры — перебор. Мы подадим аппеляцию, как только получим решение КДК», — отмечено в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

«Ахмат» будет оспаривать трёхматчевую дисквалификацию Антона Швец. Это чересчур жесткое наказание за нарушение. Футболист «Ростова» сразу продолжил играть, не прибегая к помощи клубных врачей. Три игры-перебор. Мы подадим аппеляцию, как только получим решение КДК. pic.twitter.com/XktEQ6y7My — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 18, 2019

Швец дисквалифицирован на три матча