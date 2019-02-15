"Ахмат" в товарищеском матче переиграл "Сабуртало"

"Ахмат" одержал победу в товарищеском матче над грузинским клубом "Сабуртало" со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл бразильский полузащитник Исмаэл Силва, а во второй половине игры преимущество грозненцев увеличил форвард Аблай Мбенг.

После 17 туров чемпионата России "Ахмат" располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 23 набранными очками.

Победой грозненцев со счётом 2-1 завершилась контрольная игра с грузинским клубом "Сабуртало". В первом тайме забитым голом отличился Исмаэль Сильва. Во второй половине Аблай Мбенг увеличил результат, после чего сопернику удалось один мяч отквитать. pic.twitter.com/MXpYGNm7v3 – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 15 февраля 2019 г.

Товарищеские матчи. Клубы

"Ахмат" - "Сабуртало" - 2:1 (1:0)

Все об РПЛ - здесь