19:48 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" в товарищеском матче переиграл "Сабуртало"

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"Ахмат" одержал победу в товарищеском матче над грузинским клубом "Сабуртало" со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл бразильский полузащитник Исмаэл Силва, а во второй половине игры преимущество грозненцев увеличил форвард Аблай Мбенг.

После 17 туров чемпионата России "Ахмат" располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 23 набранными очками.

Товарищеские матчи. Клубы 

"Ахмат" - "Сабуртало" - 2:1 (1:0)

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