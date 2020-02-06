«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Лудогорец»
17:54
В товарищеском матче «Ахмат» обыграл болгарский «Лудогорец» (1:0). В составе победителей единственный мяч забил Андрес Понсе.
Товарищеский матчи
«Лудогорец» — «Ахмат» — 0:1 (0:0)
Гол: Понсе, 86.
«Ахмат» (стартовый состав): Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Нижич, Ненахов, Иванов, Роши, Раванелли, Ильин, Визеу.
6 февраля.
Опрос
проголосовало: 21862Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...