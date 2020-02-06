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«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Лудогорец»

17:54
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В товарищеском матче «Ахмат» обыграл болгарский «Лудогорец» (1:0). В составе победителей единственный мяч забил Андрес Понсе.

Товарищеский матчи

«Лудогорец» — «Ахмат» — 0:1 (0:0)

Гол: Понсе, 86.

«Ахмат» (стартовый состав): Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Нижич, Ненахов, Иванов, Роши, Раванелли, Ильин, Визеу.

6 февраля.

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