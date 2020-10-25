Стали известны «Ахмата» и «Уфы» на матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кармаев, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, Альсултанов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.

Запасные — Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.