«Ахмат» — «Уфа»: составы команд
18:00
Стали известны «Ахмата» и «Уфы» на матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.
Запасные — Гудиев, Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кармаев, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, Альсултанов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.
Запасные — Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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