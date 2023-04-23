«Ахмат» — «Сочи»: смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 24 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи». Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками, а «Сочи» располагается на 9-й строчке (31).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».