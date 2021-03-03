«Ахмат» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд
15:03
В рамках 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Ахмат» принимал «Динамо». Команда из Грозного победила со счетом 2:1.
В другой встрече «Химки» с минимальным счетом переиграли «Локомотив» — 1:0.
Молодежные команды
16-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Динамо — мол.» (Москва) — 2:1 (2:0)
Судья: Музыченко (Вологда).
3 марта. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Химки — мол.» (Химки) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Предеус, 51.
Судья: Черемных (Пермь).
3 марта. Химки. Стадион «Новые Химки».
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