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«Ахмат» — «Крылья Советов»: все голы матча

16:00
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«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата России. На 28-й минуте встречи счет открыл форвард хозяев Андрес Понсе. На четвертой компенсированной минуте матча защитник гостей Максим Карпов забил гол.

28-я минута: гол Понсе

90+4-я минута: гол Карпова

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