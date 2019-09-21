«Ахмат» — «Крылья Советов»: все голы матча
16:00
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата России. На 28-й минуте встречи счет открыл форвард хозяев Андрес Понсе. На четвертой компенсированной минуте матча защитник гостей Максим Карпов забил гол.
28-я минута: гол Понсе
? Первый гол Андреса Понсе за «Ахмат».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? #АхматКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «Матч! Клуб»https://t.co/XLeOHMu225
90+4-я минута: гол Карпова
?? Защитник «Крыльев» Максим Карпов на последних минутах отправился в атаку и помог своей команде уйти от поражения.#МАТЧПРЕМЬЕР #АхматКрыльяhttps://t.co/Cu3dFG0rJT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
Опрос
проголосовало: 19271Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?