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«Ахмат» — «Факел»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Ахмат» встретится с «Факелом» в матче 12-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» встретится с «Факелом» в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также пройдет на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Ахмат» — «Факел» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 20:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

В 11 турах чемпионата России «Ахмат» набрал 6 очков, а «Факел» — 7. В сезоне-2023/24 воронежцы выиграли у грозненцев оба матча в РПЛ.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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