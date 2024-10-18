«Ахмат» встретится с «Факелом» в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также пройдет на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Ахмат» — «Факел» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 11 турах чемпионата России «Ахмат» набрал 6 очков, а «Факел» — 7. В сезоне-2023/24 воронежцы выиграли у грозненцев оба матча в РПЛ.