Глушаков — о квадроберах: «Сказал дочери, чтобы у нее такого не видел»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в комментарии «СЭ» высказался о квадробинге.

«Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть. О квадроберах не читал, но наслышан, старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, отвечая вопрос о квадроберах, заявил, что у людей должна быть свобода выбора.