Агкацев — о снижении интереса к футболу в России: «В моем городе такого точно нет»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу в России.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, в котором утверждается, что 77 процентов населения страны не интересуется футболом.

«Меньше ли стало людей, которые интересуются футболом? В моем городе точно нет», — сказал Агкацев «СЭ».

Александр Абустин