Агенты Лаксальта ведут переговоры с "Зенитом"

Агенты защитника "Милана" Диего Лаксальта ведут переговоры с представителями "Зенита", cообщает Calciomercato.

Руководство итальянского клуба расчитывает получить за футболиста 14 миллионов евро. Игроком интересуются клубы серии А, в том числе, "Торино".

В сезоне-2018/19 Лаксальт провел 29 матчей и отметился 1 результативной передачей. Контракт 26-летнего защитника с "Миланом" будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

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