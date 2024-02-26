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Сегодня, 18:23

Агентство Сперцяна: «Эдуард не собирался покидать «Краснодар этой зимой»

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Агентство RP заявило, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не планировал покидать кубанский клуб в зимнее трансферное окно.

«Сперцян не собирался покидать «Краснодар» этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде», — приводит слова агенства «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 4 ролевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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