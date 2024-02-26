Агентство Сперцяна: «Эдуард не собирался покидать «Краснодар этой зимой»

Агентство RP заявило, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не планировал покидать кубанский клуб в зимнее трансферное окно.

«Сперцян не собирался покидать «Краснодар» этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде», — приводит слова агенства «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 4 ролевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года.