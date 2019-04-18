Агент утверждает: за Стандбергом следят в Турции, Греции, Испании, Германии и России

Агент защитника "Урала" Стефана Страндберга Фредрик Рисп утверждает, что его клиентом интересуется ряд европейских клубов. Правами на норвежца владеет "Краснодар", в "Урале" он выступает на правах аренды с начала года.

- На данный момент Стефан сосредоточен только на том, чтобы помочь "Уралу" завершить сезон как можно лучше, - цитирует ТАСС Риспа. - Есть несколько клубов, которые проявляют интерес к нему, но мы дождемся окончания сезона и посмотрим, какой вариант будет для него оптимальным, - сказал агент. - Не нужно торопиться принимать решение. Но клубы из Турции, Греции, Испании, Германии и России уведомили меня о том, что они следят за прогрессом Страндберга в "Урале", где он стал одним из ключевых игроков.

В составе "Урала" Страндберг провел семь матчей в этом году.