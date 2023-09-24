Агент Тормены ответил на критику Фонсеки: «Витор будет продолжать выполнять свою работу»

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены ответил на критику главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеки по поводу трансфера защитника в РПЛ.

Ранее главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека осудил «Брагу» за продажу 27-летнего бразильца в российский клуб.

«Мы даже не знали об этом высказывании. В любом случае Витор будет продолжать выполнять свою работу», — сказал Норманд.

Тормена перешел в «Краснодар» в августе 2023 года. Контракт 27-летнего бразильца с «быками» рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне Тормена провел четыре матча за «Краснодар» и не отметился результативными действиями.