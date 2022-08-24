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Сегодня, 18:43

Агент сообщил, что переход Карцева из «Маккаби» в «Динамо» еще может состояться

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото Соцсети

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника Эдена Карцева, в разговоре с «СЭ» оценил вероятность сохранения сделки между «Динамо» и «Маккаби».

«Я надеюсь, что данную ситуацию с Карцевым удастся решить. Верю, что проблему клубы смогут решить. «Динамо» и «Маккаби» общаются между собой и пытаются найти хоть какое-то решение ситуации», — сказал Нимни «СЭ».

12 августа «Динамо» объявило о переходе 22-летнего Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. Однако позже в пресс-службе «Маккаби» сообщили, что полузащитник пока не подписал контракт с московским клубом.

В прошедшем сезоне израильтянин провел 24 матча за клуб из Нетании во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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