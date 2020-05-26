Агент считает, что на игроков «Локомотива» упадут цены

Агент Пауло Барбоза отреагировал на слова гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Он заявил, что клуб покинут восемь игроков.

— В футболе большой кризис, и, мне кажется, сейчас не лучший момент для осуществления трансферов на выход, — цитируют агента «Известия». — Когда клуб открыто заявляет, что он намерен продавать футболистов, — это уже минус. Другие участники рынка понимают, что команда нуждается в деньгах и при этом готова отпустить игрока. Конечно, осуществить продажу вполне реально, но я сомневаюсь, что можно совершить удачные сделки в период пандемии. Никто не знает, как мы будем жить дальше, как в таких условиях можно планировать крупные покупки? Цена всех трансферов сейчас существенно снизится.