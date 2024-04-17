Агент Рыбуса оценил будущее игрока в «Рубине»

Агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса Роман Орещук рассказал о будущем своего клиента в казанском клубе.

34-летний поляк, в прошлом сезоне выступавший за «Спартак», перешел в команду в статусе свободного агента перед стартом чемпионата-2023/24.

«Сейчас главное, чтобы Мацей восстановился и начал играть. Для того, чтобы продлить контракт, нужно играть. Пока мы ничего не обсуждали с «Рубином», — цитирует Орещука «РБ Спорт».