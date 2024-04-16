Агент Щенникова — о возможном завершении карьеры футболистом: «Пока таких мыслей не было»

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, поделился информацией о будущем футболиста, который находится в статусе свободного агента.

«Георгий уже долгое время без команды, у него нет игровой практики. Конечно, это нелегко. Завершение карьеры? Исключать ничего нельзя, но пока таких мыслей не было», — цитирует агента «РБ Спорт».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего за красно-синих 32-летний игрок провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.