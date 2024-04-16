Пиняев и Салтыков вошли в топ-100 премии Golden Boy

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который также принадлежит железнодорожникам, вошли в топ-100 претендентов на премию Golden Boy.

Салтыков занимает в рейтинге 62-е место, Пиняев — 78-е.

В текущем сезоне в активе 19-летнего Салтыкова 26 матчей во всех турнирах, 4 гола и 5 результативных передач. На счету 19-летнего Пиняева 3 забитых мяча и 5 голевых передач в 31 игре.

Первое место в рейтинге занимает полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Вторым идет хавбек «Бенфики» Жоау Невеш. Третьим — вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Рейтинг будет обновляться ежемесячно до октября 2024 года, когда станет известен лауреат премии.

Действующим обладателем награды Golden Boy является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.